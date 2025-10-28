Highlights The Family Man 3: मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज, 21 नवंबर को होगी रिलीज

जासूसी एक्शन-थ्रिलर सीरीज ‘द फैमिली मैन’ का बहुप्रतीक्षित तीसरा सीजन 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। प्राइम वीडियो ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फिल्म निर्माता जोड़ी राज और डीके द्वारा निर्मित इस शो में मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभाई है और तीसरे सीजन में वह ‘अंडरकवर एजेंट’ के रूप में दिखाई देंगे। ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन की कहानी के अनुसार, इस सीजन में पहले से कहीं अधिक खतरा है और श्रीकांत को जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा) जैसे नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है।

MANOJ BAJPAYEE RETURNS WITH 'THE FAMILY MAN' SEASON 3... The wait is finally over... #AmazonPrimeVideo and creators #RajAndDK have confirmed 21 Nov 2025 as the global premiere date for the much-awaited third season of their series, #TheFamilyMan.#ManojBajpayee reprises his… pic.twitter.com/0xweg1SMV4 — taran adarsh (@taran_adarsh) October 28, 2025

सीजन तीन में शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरि और गुल पनाग भी फिर से नजर आएंगे। राज और डीके ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘‘हम जानते हैं कि दर्शकों ने धैर्य रखा है और हम चाहते थे कि इंतज़ार सार्थक हो। इस सीजन में शिकारी ही शिकार बन जाता है।’’ राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखित और सुमित अरोड़ा के संवाद के साथ इस सीरीज का निर्देशन राज और डीके द्वारा किया गया है। इसके तीसरे संस्करण में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी निर्देशक के रूप में शामिल हुए हैं। ‘द फैमिली मैन’ का पहला सीजन 2019 में प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुआ था जबकि दूसरा सीज़न 2021 में रिलीज हुआ था।

