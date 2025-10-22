Thamma box office collection day 1: पहले दिन 25.11 करोड़ रुपये, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना ने सिनेमाघरों में किया धमाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2025 14:19 IST2025-10-22T14:16:57+5:302025-10-22T14:19:10+5:30
Thamma box office collection day 1: ‘मैडॉक फिल्म्स’ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की कमाई के आंकड़े साझा किए।
Thamma box office collection day 1:आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत ‘हॉरर कॉमेडी’ फिल्म ‘थामा’ ने अपनी रिलीज के पहले दिन देशभर के सिनेमाघरों से 25.11 करोड़ रुपये की कमाई की। निर्माता कंपनी ‘मैडॉक फिल्म्स’ ने बुधवार को यह जानकारी दी। ‘मैडॉक फिल्म्स’ की फ्रेंचाइजी कंपनी ‘मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स’ (एमएचसीयू) की ‘हॉरर-कॉमेडी’ श्रृंखला की पांचवीं फिल्म है। यह फिल्म मंगलवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ‘मैडॉक फिल्म्स’ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की कमाई के आंकड़े साझा किए।
स्टूडियो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ‘‘सिनेमाघरों में ‘थामा’ का धमाल! यही असली रोमांच है।’’ पोस्टर में बताया गया कि फिल्म ने देश भर के सिनेमाघरों से पहले दिन 25.11 करोड़ रुपये की कमाई की। ‘थामा’ की कहानी पेशे से पत्रकार आलोक गोयल (आयुष्मान) के इर्द-गिर्द घूमती है।
उसकी जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब पहाड़ों में ट्रेकिंग के दौरान उसकी मुलाकात ताड़का (रश्मिका) नाम की एक रहस्यमयी और अलौकिक महिला से होती है, जो उसकी जान बचाती है। आलोक की दुनिया तब पूरी तरह बदल जाती है जब वह एक पिशाच जैसे प्राणी ‘बेताल’ में बदल जाता है।
उसे एक प्राचीन बेताल, यक्षासन (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) का सामना करना पड़ता है जो पिछले सौ वर्षों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अब पूरी तरह आजादी व दुनिया पर राज करने की चाह रखता है। इस फिल्म में परेश रावल और गीता अग्रवाल शर्मा आलोक के माता-पिता की भूमिका में हैं।
‘थामा’ का निर्देशन ‘मुंज्या’ से प्रसिद्ध हुए आदित्य सरपोतदार ने किया है और इसकी कहानी निरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने लिखी है। फिल्म का निर्माण ‘मैडॉक फिल्म्स’ के प्रमुख दिनेश विजान और फिल्म निर्माता अमर कौशिक ने किया है।
यह फिल्म ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ और ‘स्त्री 2’ के बाद फ्रेंचाइजी की पांचवीं कड़ी है। ‘मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स’ की आगामी फिल्मों में ‘शक्ति शालिनी’, ‘भेड़िया 2’, ‘चामुंडा’, ‘स्त्री 3’ और ‘महामुंज्या’ शामिल हैं। यह सिलसिला ‘पहला महायुद्ध’ और ‘दूसरा महायुद्ध’ के साथ जारी रहेगा।