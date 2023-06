कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' का टीजर रिलीज, जानें किस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी मूवी

Highlights इमरजेंसी 24 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। कंगना रनौत भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी घोषणा के साथ एक नया टीजर भी आया है

मुंबई: बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी का आज नया टीजर रिलीज हो गया है। नया टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है।

कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए टीजर पोस्ट कर सभी फैन्स को इसकी जानकारी दी है। 'इमरजेंसी'में कंगना रनौत पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। गौरतलब है कि शूटिंग शुरू होने पर फिल्म का पहला लुक जारी किया गया था।

अभिनेत्री ने बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख के साथ एक नया टीज़र जारी किया। 'इमरजेंसी' 24 नवंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज होगी।

इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी उत्सुकता है। इसकी रिलीज डेट सामने आने के बाद अब जल्द फैन्स को नवंबर का इतंजार है ताकि वह कंगना स्टारर फिल्म को देख सकें।

A protector or a Dictator? Witness the darkest phase of our history when the leader of our nation declared a war on it’s people.



🔗 https://t.co/oAs2nFWaRd#Emergency releasing worldwide on 24th November pic.twitter.com/ByDIfsQDM7