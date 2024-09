"मैं हिंदू हूं, इसलिए...", दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद केस से अलग होने वाले जज पर बरसी स्वरा भास्कर, ऑन कैमरा कह दी ये बात

Swara Bhasker: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी मुखर बयानबाजी के लिए जानी जाती है। एक्टिंग करियर से इतर स्वरा अक्सर देश की राजनीति पर खुलकर बोलती हैं और कई बार सरकार की आलोचना कर चुकी हैं। हाल ही में स्वरा ने फिर से एक बयान दिया है जो अब खबरों की सुर्खियों में बना हुआ है। स्वरा भास्कर हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य कार्यकर्ताओं के मामलों में देरी के लिए भारतीय न्यायपालिका पर निशाना साधा, जिन पर 2020 में दिल्ली दंगों के बाद विवादास्पद आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उमर खालिद और शरजील इमाम के मामलों से खुद को अलग करने वाले जज को घेरते हुए स्वरा ने कहा, "वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे है? उन्होंने कई सालों तक वकालत की तैयारी की है उन्हें अनुभव है तो क्यों वो इस केस से पीछे हट गए।"

उन्होंने कहा कि वे आसान लक्ष्य थे क्योंकि वे मुसलमान थे और वह जेल जाने से बच गईं क्योंकि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। मंगलवार को कार्यक्रम के दौरान स्वरा ने भारतीय न्यायपालिका से सवाल किया कि खालिद और अन्य कार्यकर्ता चार साल तक जेल में रहने के बावजूद अपनी जमानत की सुनवाई की तारीख क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए। उन्होंने कहा, "मैंने भी अपनी आवाज उठाई और आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों में से एक थी। लेकिन मुझे जेल नहीं भेजा गया? क्यों? क्योंकि संयोग से, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने सोचा होगा कि मुझे सलाखों के पीछे रखना बहुत ज्यादा होगा। यह अधिकारियों के लिए पर्याप्त सुविधाजनक नहीं था।"

Many Muslim youths including Umar Khalid, Sharjeel Imam etc are in jail for the last 4 years in Delhi Riot cases..I also protested but they have not arrested me. Why? Just because I am a hindu. CJI has time for Ganesh Puja with Modi but no time to hear their cases: Swara Bhaskar pic.twitter.com/D4Ff2n9KdQ