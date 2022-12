सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने हत्या के दावे को लेकर CBI से किया जांच का आग्रह, शेयर किया पोस्ट

Highlights सुशांत का निधन 14 जून 2020 को मुंबई में हुआ था। रूपकुमार शाह ने दावा किया कि सुशांत के शरीर पर पिटाई के निशान के साथ ही गर्दन पर दो-तीन चोट के निशान थे। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रूपकुमार शाह के दावे पर प्रतिक्रिया दी है।

मुंबई: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से एक ऑटोप्सी स्टाफ सदस्य द्वारा किए गए हत्या के दावे को 'पूरी लगन' से जांच करने का आग्रह किया है। बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमॉर्टम करने वाले रूपकुमार शाह ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। बता दें कि सुशांत का निधन 14 जून 2020 को मुंबई में हुआ था।

रूपकुमार शाह ने दावा किया कि सुशांत के शरीर पर पिटाई के निशान के साथ ही गर्दन पर दो-तीन चोट के निशान थे। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनके चौंकाने वाले दावे पर प्रतिक्रिया दी है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने एक नए लेख का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसमें ऑटोप्सी स्टाफ के खुलासे और दावे के बारे में बात की गई है।

पोस्ट साझा करते हुए श्वेता ने लिखा, "इस सबूत में जरा सी सच्चाई है, हम सीबीआई से आग्रह करते हैं कि वह वास्तव में इसे गंभीरता से देखे। हमें हमेशा से विश्वास रहा है कि आप लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें सच बताएंगे। हमारा दिल अभी तक कोई बंद नहीं होने के लिए दर्द करता है।" मालू हो, मीडिया से बात करते हुए शाह ने कहा था, "जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, तब हमें पोस्टमॉर्टम के लिए कूपर अस्पताल में पांच लाशें मिली थीं। उन पांच निकायों में से एक वीआईपी निकाय था।"

It's doctor's job as to what to write in Post mortem report. He should get justice. Everyone can tell by looking at the picture of Sushant Singh Rajput that he was murdered. If the investigating agency will call me, I will also tell them: R Shah, Mortuary Servant, Cooper Hospital pic.twitter.com/u6hoR0OYd3