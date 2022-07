पंखें-बेड के बीच की ऊंचाई देख समझ गई थी कि ये सुसाइड नहीं, बोलीं सुशांत की बहन प्रियंका- आखिरी दम तक सच का पता लगाने के लिए लड़ूंगी

Highlights प्रियंका सिंह ने कहा कि जब मैं कमरे में गई और छत-बेड के बीच की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि वहां से लटका जा सके प्रियंका ने कहा कि आत्महत्या के मामले में आंखें बाहर आ जाती हैं या तो जुबान बाहर आ जाता है, सुशांत के साथ ऐसा नहीं था

मुंबईः दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दो साल से उपर हो चुके हैं। सुशांत सिंह ने 14 जून 2020 को कथित रूप से अपने कमरे में आत्महत्या की थी। हालांकि अभिनेता का परिवार और उनके प्रशंसक ये बात मानने को राजी नहीं है। सोशल मीडिया पर वह लगातार 'जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत' अभियान चला रहे हैं। इस मामले में हाल ही में एनसीबी ने जार्जशीट दाखिल की है जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को सुशांत को नशे की लत लगाने का आरोपी बताया है।

इस जार्टशीट के बाद सुशांत की मौत का मामला एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह आत्महत्या कर ही नहीं सकते। प्रियंका ने साफ कहा कि उनका भाई आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकता है और जब तक वह जिंदा हैं इस बात का पता लगाकर रहेंगी की आखिर 14 जून को उनके भाई के साथ क्या हुआ था?

बीते दिनों इंडिया न्यूज के प्राइम टाइम शो में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत शामिल हुई थीं जिसमें एंकर प्रदीप भंडारी ने उनसे पूछा कि क्या सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था? प्रदीप भंडारी ने सवाल किया- सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था? इसपर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने कहा कि आपको क्या लगता है? वह आगे कहती हैं, जहां तक मैं सुशांत को जानती हूं, वो आत्महत्या नहीं कर सकता।

