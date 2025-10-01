सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिव्यू: परफेक्ट 'मसाला' फैमिली एंटरटेनर! त्योहार का मज़ा दोगुना!

Highlights जीवंत, हाई-एनर्जी और सचमुच हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाली कहानी है। मनीष पॉल अपनी कॉमिक टाइमिंग से एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हैं। फिल्म का म्यूजिक एल्बम पहले ही धमाल मचा चुका है!

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: निर्देशक शशांक खेतान की अपनी ज़मीन पर ज़बरदस्त वापसी! जिस जॉनर में वो माहिर हैं—यानी विशुद्ध हिंदी पारिवारिक मनोरंजन—उसे उन्होंने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ एक नए शिखर पर पहुँचा दिया है। धर्मा प्रोडक्शंस के ग्रैंड कैनवस पर सजी यह फिल्म, मॉडर्न रोमांस, दिल टूटने के दर्द और प्यार के लिए (या कहें, इंतकाम के लिए!) लोग किस हद तक जाते हैं, उसकी एक जीवंत, हाई-एनर्जी और सचमुच हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाली कहानी है।

कहानी का ताना-बाना

कहानी है सनी (वरुण धवन) और तुलसी (जाह्नवी कपूर) की, जो कभी एक-दूसरे के दीवाने थे। लेकिन अब उनकी मुलाकात एक बेहद ही अजीबोगरीब परिस्थिति में होती है—अपने-अपने एक्स-पार्टनर्स, अनन्या (सान्या मल्होत्रा) और विक्रम (रोहित सराफ) की शादी को रुकवाने के लिए! शशांक खेतान की लिखी कहानी और स्क्रीनप्ले भावनाओं के उतार-चढ़ाव, ज़बरदस्त हास्य और आज के ज़माने के रिश्तों पर एक फ्रेश कमेंट्री है। यह फिल्म बताती है कि नए दौर के प्यार में कितना 'लोचा' और 'ड्रामा' है!

परफॉर्मेंस: केमिस्ट्री ऑन फायर!

वरुण धवन ने 'सनी संस्कारी' के किरदार में जान डाल दी है। उनका चार्म, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी से भरपूर डांस मूव्स... सब कमाल है! यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है! जाह्नवी कपूर ने 'तुलसी कुमारी' बनकर दिल जीत लिया है।

वो मासूमियत और शरारत के बीच बेहतरीन संतुलन बिठाती हैं, खासकर इमोशनल सीन्स में उनका काम काबिले तारीफ है। रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ने एक्स-कपल के डायनामिक्स को मज़ेदार बनाया है। मनीष पॉल अपनी कॉमिक टाइमिंग से एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हैं।

म्यूज़िक और कोरियोग्राफी: चार्टबस्टर पार्टी!

फिल्म का म्यूजिक एल्बम पहले ही धमाल मचा चुका है! "बिजुरिया" (सोनू निगम और असीस कौर), "पनवाड़ी" (भोजपुरी और हरियाणवी सेंसेशन खेसारीलाल यादव और मासूम शर्मा का पहला कोलैबोरेशन, कोरियोग्राफी गणेश आचार्य की) और "परफेक्ट" (गुरु रंधावा) जैसे गाने रील्स और डांस लवर्स के लिए 'मस्ट-प्ले' बन गए हैं। शशांक खेतान ने सुनिश्चित किया है कि हर गाना भव्य हो और कहानी में सहजता से फिट हो, जो इसे परदे पर और बाहर, दोनों जगह सुपरहिट बनाता है।

एंटरटेनमेंट का 'डबल-डोज़'

शशांक खेतान और इशिता मोइत्रा के डायलॉग्स तेज़-तर्रार और सिचुएशनल कॉमेडी से भरपूर हैं। शशांक ने अपने सिग्नेचर ह्यूमर को दिल को छू लेने वाले पलों के साथ मिक्स किया है, जिससे हंसी कभी जबरदस्ती की नहीं लगती। यह फिल्म हंसाती खूब है, लेकिन साथ ही आधुनिक प्रेम कहानियों की जटिलताओं को भी छूती है, जो दर्शकों के दिल को छू जाती है।

कहाँ रह गई थोड़ी कसर?

अगर कहीं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थोड़ी धीमी पड़ती है, तो वह है प्री-क्लाइमेक्स का हिस्सा। बाकी पूरी फिल्म जहां तेज़ और मज़ेदार रफ़्तार से चलती है, वहीं यह सेक्शन थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होता है। अगर इसे थोड़ा क्रिस्प (छोटा) किया जाता, तो फिल्म की एनर्जी क्लाइमेक्स तक बरकरार रहती।

आख़िरी फैसला

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉलीवुड फैमिली एंटरटेनर का कंप्लीट पैकेज है—हंसी, ड्रामा, रोमांस, धमाकेदार म्यूजिक, और ढेर सारी मस्ती! यह एक वाइब्रेंट, मज़ेदार और बड़े पर्दे पर दोस्तों और परिवार के साथ देखने के लिए 'टेलर-मेड' फिल्म है। वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और शानदार सपोर्टिंग कास्ट के दम पर, कैची म्यूजिक और शशांक खेतान के 'रोम-कॉम' स्टाइल के साथ, यह फिल्म एक पैसे वसूल और जबरदस्त मनोरंजक वॉच है। इस त्यौहार, यह फिल्म मिस न करें!

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari:

रेटिंग: 4/5

