शोभिता धुलिपाला ने नागा चैतन्य के साथ पहली सालगिरह पर शादी का एक शानदार वीडियो जारी किया
By रुस्तम राणा | Updated: December 4, 2025 14:26 IST2025-12-04T14:22:28+5:302025-12-04T14:26:48+5:30
नई दिल्ली: एक साल पहले 4 दिसंबर को, एक्टर शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी की थी। उनकी लव स्टोरी उनकी शादी के दिन से दो साल पहले शुरू हुई थी, जब दोनों एक-दूसरे के इंस्टाग्राम DMs में आए और उनके बीच प्यार पनपा। अपने खास दिन पर, शोभिता एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में गोल्ड कांजीवरम सिल्क साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिस पर गोल्ड ज़री का बारीक काम और भारी पारंपरिक ज्वेलरी थी। दूसरी ओर, दूल्हा अपने दादा अक्किनेनी नागेश्वर राव के गोल्डन पंचा के साथ कुर्ता पहने बहुत हैंडसम लग रहा था। एक साल बाद आज, अपनी शादी के एक साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, शोभिता ने अपना खूबसूरत वेडिंग वीडियो जारी किया।
शादी के इस शानदार वीडियो में, हम नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला को पति-पत्नी बनते हुए देखते हैं, और वे अपने प्रियजनों से घिरे हुए 'आई डू' कहते हुए मुस्कुराते हुए कान से कान तक मुस्कुराते हैं। अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, शोभिता कहते हैं, “मुझे नहीं पता कि मैं यह मानता हूँ कि कोई इंसान अधूरा है और कोई और आकर उस कमी को पूरा कर देता है। जैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने आप में पूरे हैं। और फिर भी, उनकी गैरमौजूदगी में, मैं पूरा नहीं हो पाऊँगा।” अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए, चै कहते हैं, “जब मैं उठता हूँ और जब सोता हूँ, तो उसका ख्याल, यह जानना कि वह मेरी ज़िंदगी में है, बहुत सुकून देने वाला एहसास है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ, उसके साथ कुछ भी जीत सकता हूँ।”
नीचे कैप्शन में, शोभिता ने शेयर किया, “हवा हमेशा घर की तरफ बहती है। डेक्कन में वापस और उस आदमी के साथ सूरज के चारों ओर एक ट्रिपी ट्रिप जिसे मैं पति कहती हूँ, मुझे नया महसूस हो रहा है। जैसे आग से पवित्र हो गई हो। मिसेज़ के तौर पर एक साल!” अपनी पत्नी को जवाब देते हुए, चाय ने लिखा: “तुम्हारे सफ़र का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत हूँ मेरे प्यार ❤️ हैप्पी एनिवर्सरी।”
सोभिता से दोबारा प्यार पाने से पहले, चाय की शादी सामंथा से हुई थी। कुछ साल पहले इस कपल का तलाक हो गया था और इस हफ़्ते 1 दिसंबर को सामंथा ने फ़िल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली।