सिंगर अरमान मलिक ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आशना श्रॉफ के साथ की सगाई, फिल्मी स्टाइल में घुटनों पर बैठकर पहनाई रिंग

Highlights बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक ने सगाई कर ली है आशना श्रॉफ के साथ अरमान ने सोमवार को सगाई की फोटो शेयर की कपल काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहा था

मुंबई: बॉलीवुड के हैंडसम सिंगर अरमान मलिक ने अपनी लॉन्ग टाइम आशना श्रॉफ से सगाई कर ली है। फैशन इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ के संग अरमान मलिक ने सोमवार को सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अपनी खुशी फैन्स के साथ साझा की।

अरमान द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में ये प्यारा कपल देखा जा सकता है। फोटो में अरमान घुटनों पर बैठे हुए हैं और आशना को रिंग पहना रहे हैं।

इस दौरान आशना काफी खुश लग रही हैं। एक अन्य तस्वीर में कपल रिंग पहनाने के बाद गले लगता दिख रहा है और सिंगर अपनी मंगेतर को चूम रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में से एक में आशना अपनी खूबसूरत हीरे की अंगूठी भी दिखाती नजर आ रही हैं।

गायक ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, "और हमारा हमेशा के लिए अभी शुरू ही हुआ है।" तस्वीरों के उसी सेट को साझा करते हुए, आशना ने कैप्शन में लिखा, "आपके विश्वास की छलांग ने मुझे आप पर पूरा विश्वास करने पर मजबूर कर दिया।

जोड़े द्वारा सोशल मीडिया पर खुशखबरी साझा करने के तुरंत बाद, प्रशंसकों ने उनके लिए बधाई संदेशों के साथ टिप्पणी अनुभाग को भर दिया। कई ईशान खट्टर, ईशा गुप्ता, अहाना कुमरा, नीति मोहन, हर्षदीप कौर और अन्य हस्तियों ने भी जोड़े को बधाई दी।

and our forever has only just begun 🤍 pic.twitter.com/MMEin7jdMx