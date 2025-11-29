मौत के 3 साल बाद सिद्धू मूसेवाला का गाना 'बरोटा' हुआ रिलीज, यूट्यूब पर हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: November 29, 2025 16:05 IST2025-11-29T16:00:29+5:302025-11-29T16:05:07+5:30
Sidhu Moosewala New Song Barota: सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के 3 साल बाद उनका पंजाबी गाना 'बरोटा' रिलीज हुआ है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग 'बरोटा' धूम मचा रहा है।
Sidhu Moosewala New Song Barota: सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के 3 साल बाद उनका पंजाबीगाना 'बरोटा' रिलीज हुआ है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग 'बरोटा' धूम मचा रहा है। फैंस सिद्धू मूसेवाला की आवाज सुनकर बेहद इमोशनल हो रहे हैं। कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर बरोटा गाने पर 14 मिलियन व्यूज आ गये हैं और गाना यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। गाने में सिद्धू मूसेवाला का अलग अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।