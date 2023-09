'जवान' की रिलीज से पहले तिरुपति दर्शन करने पहुंचे शाहरुख खान, बेटी सुहाना और नयनतारा भी रहीं मौजूद

Highlights शाहरुख खान तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए मंगलवार को पहुंचे उनके साथ बेटी सुहाना और नयनतारा भी मौजूद रहीं 7 सितंबर को जवान रिलीज होने वाली है

तिरुपति: बॉलीवुड के किंग खान उर्फ शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख खान तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे।

इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी सुहाना और एक्ट्रेस नयनतारा भी मौजूद रही। गौरतलब है कि आज शाहरुख खान तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस पर फैन्स अपना प्यार लुटा रहे हैं।

इस दौरान जवान की एक्ट्रेस नयनतारा के पति फिल्म निर्माता विग्नेश शिवन भी उनके साथ नजर आए। शाहरुख खान का तिरूपति वीडियो मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से ही तिरूपति से शाहरुख की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। शाहरुख ने छोटा कुर्ता और सुनहरे बॉर्डर वाला मैचिंग स्टोल पहनकर मंदिर में प्रार्थना की।

#WATCH | Andhra Pradesh: Actor Shah Rukh Khan, his daughter Suhana Khan and actress Nayanthara offered prayers at Sri Venkateshwara Swamy in Tirupatipic.twitter.com/KuN34HPfiv