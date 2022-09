पीएम मोदी को शाहरुख खान ने खास अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा- 'एक दिन की छुट्टी लें और...'

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख खान ने खास अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। शाहरुख खान ने देश के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए पीएम को धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी क्रम में तमाम हस्तियां पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दे चुकी हैं। अब सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। शाहरुख ने शनिवार को खास अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। खान ने देश के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए पीएम को धन्यवाद दिया।

शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हमारे देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए आपका समर्पण बहुत ही सराहनीय है। आपके पास अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति और स्वास्थ्य हो। एक दिन की छुट्टी लें और अपने जन्मदिन का आनंद लें, सर।" न केवल शाहरुख बल्कि कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रितेश देशमुख और अनुपम खेर जैसे कई अन्य सितारों ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं।

अनुपम खेर ने ट्वीट किया, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी! आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं! प्रभु आपको दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करें! आप अपनी शपथ की जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं! सालों तक करते रहेंगे! आपके नेतृत्व के लिए धन्यवाद!" अपने जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ा।

