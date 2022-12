फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, वाहवाही करते नहीं थक रहे फैंस

Highlights बॉलीवुड किंग की सादगी ने जीता फैंस का दिल। रानी ने शाहरुख खान के हाथ पर किया किस। वीडियो हो रहा है वायरल।

मुंबई: बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान की देश और दुनिया में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले शहरुख ने एक बार फिर लोगों के दिल को छू लिया है। दरअसल इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के 28वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर तमाम फिल्मी सितारे मौजूद थे। रानी और शाहरुख खान के अलावा अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा समेत अन्य कई बड़े फिल्मी सितारे भी वहां मौजूद दिखे।

समारोह की शाम कुछ ऐसे यादगार पल लेकर आई, जिन्हें देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शाहरुख ने स्टेज पर पहुंचते ही अमिताभ बच्चन के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। इस वीडियो में शाहरुख अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पैर छू रहे हैं। और उनके पैर छूते ही अमिताभ बच्चन शाहरुख को गले से लगा लेते हैं। इस वीडियो पर कैप्शन लिखा है, ‘यह है शाहरुख का बड़ों के प्रति प्यार.’ इस वीडियो को उनके फैन जमकर वायरल कर रहे हैं।

View this post on Instagram

इस पूरे समारोह में एक बहुच प्यारा सा एक मूमेंट भी सामने आया जिसमें रानी मुखर्जी शाहरुख के हाथ पर किस करती नजर आईं। इस दौरान शाहरुख खान रानी मुखर्जी को प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने पुराने दिनों को याद करना शुरू किया। एक यूजर ने लिखा, “ अरे वाह टीना और राहुल”। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “ इस बॉन्ड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता।” जबकि एक यूजर ने लिखा, “सबसे प्यारे बॉलीवुड फिक्शनल कपल में से एक।” वहीं कुछ यूजर्स ने बेस्ट जोड़ी बताया।

What a CUTE candid moment! 👌🏻🥹❤️#RaniMukerji kisses #ShahRukhKhan’s hand at the #KolkataInternationalFilmFestival😍🫶🏻 #SRK#Bollywoodpic.twitter.com/hauXKmZusI