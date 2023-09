G20 Summit: शाहरुख खान ने भारत की जी20 अध्यक्षता की सफलता के लिए पीएम मोदी की सराहना की, किया ट्वीट

Highlights दुनियाभर में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए भारत की प्रशंसा हो रही है उन्होंने जी20 प्रेसीडेंसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी SRK की हालिया रिलीज फिल्म 'जवान' वैश्विक स्तर पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है

मुंबई: दुनियाभर में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए भारत की प्रशंसा हो रही है। इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दुनिया भर के नेताओं की मेजबानी करने वाले जी20 प्रेसीडेंसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर शाहरुख ने लिखा, "भारत की जी20 अध्यक्षता की सफलता और दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। इसने हर भारतीय के दिल में सम्मान और गौरव की भावना पैदा की है। सर, आपके नेतृत्व में हम अलगाव में नहीं बल्कि एकता में समृद्ध होंगे। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य..."

Congratulations to Hon. PM @narendramodi ji for the success of India’s G20 Presidency and for fostering unity between nations for a better future for the people of the world.

It has brought in a sense of honour and pride into the hearts of every Indian. Sir, under your… https://t.co/x6q4IkNHBN