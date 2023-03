सतीश कौशिक के निधन पर दिल्ली पुलिस की जांच, क्या हुआ था...होली पार्टी के बाद कैसे बिगड़ी तबीयत? कराया जा रहा है पोस्टमार्टम

Highlights सतीश कौशिक के निधन पर दिल्ली पुलिस कर रही है जांच, सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों या अप्राकृतिक कारणों से हुई? दिल्ली में होली पार्टी के बाद सतीश कौशिक की बिगड़ी थी तबियत, रात 11 बजे अस्पताल में कराया गया था भर्ती।

नई दिल्ली: मशहूर अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक के अचानक निधन ने बॉलीवु़ड सहित सभी को चौंका दिया है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार मौत से एक दिन पहले तक स्वस्थ्य नजर आ रहे और होली पार्टी कर रहे सतीश कौशिक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका निधन दिल्ली में हुआ। अब मामले में दिल्ली पुलिस सीआरपीसी की धारा 174 (आत्महत्या या अन्य एंगल पर जांच) के तहत मामले की तहकीकात कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि वह सीआरपीसी की धारा 174 (आत्महत्या आदि पर पूछताछ और रिपोर्ट करने के लिए) के तहत नियमित कार्यवाही कर रही है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों या अप्राकृतिक कारणों से हुई।

#SatishKaushik death | Delhi Police is carrying out routine proceedings under CrPC Section 174 (Police to enquire and report on suicide, etc). The aim is to ascertain if the demise occurred under mysterious circumstances or if the person died of unnatural causes: Delhi Police