सलमान खान के नए गाने 'येनतम्मा' गाने पर पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने उठाए सवाल, कहा- ये बेहद अपमानजनक

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' के निर्माताओं ने हाल ही में नया गाना 'येनतम्मा' रिलीज किया है। इसमें दक्षिण फिल्मों के स्टार वेंकटेश दग्गुबाती और राम चरण भी नजर आते हैं। हालांकि, गाने के बोल हैं, 'नाचेंगे अपनी उठा करके लुंगी' पर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग गाने का विरोध कर कर रहे हैं। गाने के दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई गई है।

पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल पर 'किसी का भाई किसी की जान' के निर्माताओं पर हाल ही में रिलीज हुए गाने में दक्षिण 'भारतीय संस्कृति को नीचा करके दिखाने' का आरोप लगाया। पूर्व क्रिकेटर ने ट्वीट किया, 'यह बेहद हास्यास्पद और हमारी दक्षिण भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाला है। यह लुंगी नहीं, धोती है। एक परंपरागत पोशाक जिसे घृणित तरीके से दिखाया जा रहा है।'

This is highly ridiculous and degrading our South Indian culture. This is not a LUNGI , THIS IS A DHOTI. A classical outfit which is being shown in a DISGUSTING MANNER https://t.co/c9E0T2gf2d