सलमान खान के घर विराजे गणपति बप्पा, परिवार संग मनाई गणेश चतुर्थी, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 28, 2025 14:35 IST2025-08-28T14:35:14+5:302025-08-28T14:35:14+5:30
Salman Khan Welcome Ganpati Bappa: बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं।
Salman Khan Welcome Ganpati Bappa: बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। सलमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा की आरती कर रहे हैं। वीडियो में सलमान आरती करते हैं फिर उसकी मां सलमा और पिता सलीम खान आरती करते हैं, भाई सोहेल, अरबाज और बहन अलवीरा, अर्पिता और कई करीबी बारी-बारी आरती करते नजर आते हैं। इसमें बॉलीवुड कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया अपने बच्चों के साथ आरती करते नजर आते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक 2.4 मिलियन लाइक्स आ गए हैं।