VIDEO: बर्थडे सेलिब्रेशन में भाईजान का देसी अंदाज, खुद हाथों से बनाई ‘भाऊंची भेळ’

Highlights सलमान खान ने बर्थडे पर किया कुछ खास, पनवेल फार्महाउस का वीडियो हुआ वायरल पनवेल फार्महाउस पर भाईजान का खास बर्थडे, रितेश-जेनेलिया संग बनाई ‘भाऊंची भेळ’

अभिनेत्री जेनिलिया देशमुख ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सलमान खान के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने सलमान की तारीफ करते हुए लिखा कि उनके जैसा कोई नहीं है और वह हर किसी को अपनापन महसूस कराने में हमेशा आगे रहते हैं। जेनिलिया ने यह भी बताया कि इस बार सलमान खान ने खुद सभी के लिए ‘भाऊंची भेळ’ परोसी, जिसका स्वाद उन्हें बेहद पसंद आया। पोस्ट के आखिर में जेनिलिया ने प्यार भरे अंदाज में लिखा, “We love you”। इस पोस्ट के बाद फैंस भी सलमान खान के इस दिल से जुड़े अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

