Saif Ali Khan Attack: चोरी या फिर साजिश! क्यों और कैसे हुआ सैफ अली खान पर हमला? क्या है इसका बिश्नोई गैंग से संबंध, जानें

Saif Ali Khan Attack: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद उनका इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक, बुधवार देर रात सैफ के घर पर चोरी के इरादे से चोर घुसा। जिससे भिड़ते हुए सैफ को चोट लगी क्योंकि हमलावर ने उनपर चाकू से हमला किया।

इसके बाद अभिनेता की लीलावती अस्पताल में सर्जरी हुई। मुंबई पुलिस सलमान खान के शिकार मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

#WATCH | Film director Siddharth Anand arrives at Lilavati Hospital in Bandra, Mumbai



Actor Saif Ali Khan is admitted here following an attack on him by an intruder at his home in Bandra pic.twitter.com/sonBAbw3Qs