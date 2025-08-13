रुद्र जेटली ने बेमिसाल म्यूज़िक लेबल "Verrsa Vibe" के तहत लॉन्च किया इमोशनल रोमांटिक ट्रैक 'बेग़ाना' इंडी म्यूज़िक को मिला नया जुनून

Highlights साल 2025 का सबसे प्रभावशाली और इमोशन-ड्रिवन लव एंथम बनता जा रहा है। केवल म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं बल्कि एक विज़नरी हैं।

मुंबईः भारत के इंडी म्यूज़िक सीन में एक नया और ताज़ा धमाका हुआ है – बेग़ाना, जो एक अनोखा मेल है टूटे दिल की टीस और थिरकते बीट्स का। इस रोमांटिक-डांस ट्रैक के ज़रिए म्यूज़िक प्रोड्यूसर और क्रिएटिव इनोवेटर रुद्र जेटली ने फिर साबित किया है कि वो इंडी म्यूज़िक की दुनिया में एक नई लहर ला रहे हैं। इस गाने को उनके म्यूज़िक लेबल Verrsa Vibe के बैनर तले रिलीज़ किया गया है और ये साल 2025 का सबसे प्रभावशाली और इमोशन-ड्रिवन लव एंथम बनता जा रहा है।

दिल से निकली धड़कनों की आवाज़ - यही है ‘बेग़ाना’

बेग़ाना एक हिप्नोटिक अनुभव है, जिसमें इमोशन की गहराई है और बीट्स की एनर्जी। ये ट्रैक दिल के दर्द को इस तरह पेश करता है कि आप उसे महसूस भी करते हैं और थिरकने पर मजबूर भी हो जाते हैं।

गाने के पीछे की सोच – रुद्र जेटली

इस खूबसूरत म्यूज़िकल सफर के पीछे हैं रुद्र जेटली, जो केवल म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं बल्कि एक विज़नरी हैं। अपने म्यूज़िक लेबल Verrsa Vibe के ज़रिए वो न सिर्फ ट्रैक बना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। उनका डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच और जॉनर-फ्लूइड विज़न उन्हें भारत के उभरते इंडी सर्किट में एक ट्रेंडसेटर बनाता है। रुद्र कहते हैं, "हर ट्रैक एक एहसास है, एक कहानी है, एक वाइब है। ‘बेग़ाना’ में हमने प्यार की कड़वाहट को कैद किया है – लेकिन इस अंदाज़ में कि आप उस दर्द को डांस करते हुए निकाल सकें।”

शब्दों में छिपे जज़्बात, धुनों में बसा दर्द

इस गाने को आवाज़ दी है उभरते कलाकारों LITTLE और SHIVAIN ने। उन्होंने ही इस गाने को लिखा भी है और LITTLE ने इसे अपने स्टूडियो में पूरी तरह से कंपोज, मिक्स और मास्टर किया है।

LITTLE कहते हैं, “‘बेग़ाना’ उस अहसास को दिखाता है जब प्यार हाथ में होते हुए भी फिसलता महसूस होता है। हमने चाहा कि श्रोता थोड़ा रोएं… लेकिन बहुत ज्यादा थिरकें।”

वीडियो जो बिन बोले कहानी कह दे

गाने के विजुअल इंटरप्रेटेशन को निर्देशित किया है अनिश खान ने, और इसका निर्माण किया है Shaaz Media Entertainment ने। इसमें राहुल मंचंदा और सेजल साहू की जोड़ी एक इमोशनल लेकिन स्टाइलिश कहानी लेकर आई है – जिसमें रोमांस, धोखा और आकर्षण का खेल देखने को मिलता है।

कोरियोग्राफर इमरान मालगुंकर, सिनेमैटोग्राफर राज किरण, और एडिटर अतीत जयदेव ने मिलकर इस वीडियो को एक विज़ुअल मास्टरपीस में बदला है। वहीं शंकर की सेट डिज़ाइन और आदिल मोहम्मद की स्टाइलिंग इस प्रोडक्शन को और निखारते हैं।

Verrsa Vibe – इंडी म्यूज़िक के लिए एक क्रिएटिव ठिकाना

कम समय में ही, Verrsa Vibe ने भारत के नए दौर के संगीत कलाकारों के लिए एक रचनात्मक मंच बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। मल्टीलिंगुअल और मल्टिजॉनर म्यूज़िक को बढ़ावा देने वाला यह लेबल नए टैलेंट को वैश्विक मंच देने का सपना देखता है।

Verrsa Vibe, रुद्र के वृहद मिशन Gateway to Bollywood (GTB) का हिस्सा है – जो केवल म्यूज़िक नहीं, बल्कि ओटीटी, लाइव कंसर्ट्स और अन्य इंडस्ट्रीज़ के साथ क्रॉस-कॉलेबोरेशन को भी लेकर चलता है। बेग़ाना के ज़रिए रुद्र जेटली ने दिखा दिया कि भारत का म्यूज़िक भविष्य सिर्फ उभर नहीं रहा – वह पूरी ताकत से जल रहा है।

Verrsa Vibe के बारे में

रुद्र जेटली द्वारा स्थापित, Verrsa Vibe एक स्वतंत्र म्यूज़िक लेबल है जो भारत के उभरते कलाकारों को एक मंच देता है। भावनात्मक, जॉनर-फ्लूइड म्यूज़िक और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह लेबल इंडी म्यूज़िक के मायने ही बदल रहा है।

https://song.link/i/1817573843

