Rohit Bal passes away: नहीं रहे मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल, दिल का दौरा पड़ने से निधन

Rohit Bal passes away: मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। डिजाइनर सिर्फ 63 वर्ष के थे और पिछले साल दिल की बीमारी से पीड़ित थे। वह कुछ हफ्ते पहले लैक्मे फैशन वीक में फैशन सर्किट में लौटे थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह पिछले कुछ वर्षों से फैशन की दुनिया से दूर थे। फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (FDCI) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट के साथ इस खबर की पुष्टि की। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुनील सेठी ने पुष्टि की।

