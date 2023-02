भगवान ऐसा बायकॉट सबको दे, पठान देख बोलीं ऋचा चड्ढा- कैसे बताएं दिल्ली की लड़कियों के लिए शाहरुख के क्या मायने हैं?

Highlights ऋचा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में पठान फिल्म के एक सीन का स्क्रीन शॉट शेयर किया है। अभिनेत्री ने लिखा- 'पठान' देख ली। फिल्म को मेरा समर्थन और प्यार। पठान ने दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को 13.50 करोड़ की कमाई की।

शाहरुख खान, दीपिका और जॉन अब्राहम की पठान देखने के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया आई है। ऋचा ने फिल्म देखने के बाद शाहरुख खान की तारीफ में लिखा कि 'दुनिया को कैसे बताएं कि दिल्ली की लड़कियों के लिए शाहरुख खान के क्या मायने हैं?' वहीं फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता को लेकर कहा कि भगवान करे कि ऐसा बायकॉट सभी को दें।

ऋचा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में पठान फिल्म के एक सीन का स्क्रीन शॉट शेयर किया है। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने शाहरुख और फिल्म की अपने ही लहजे में तारीफ की। अभिनेत्री ने लिखा- 'पठान' देख ली। फिल्म को मेरा समर्थन और प्यार। ऋचा ने आगे लिखा कि ''दुनिया को कैसे बताएं कि दिल्ली की लड़कियों के लिए शाहरुख खान के क्या मायने हैं? हमारा हक है आप पर। भगवान ऐसा बॉयकॉट सबको दे।"

गौरतलब है कि ऋचा भी दिल्ली की रहने वाली हैं। शाहरुख की वह प्रशंसक भी हैं। पठान की सफलता से वह काफी खुश हैं। फिल्म दुनियाभर में 600 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। वहीं भारत में तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन को मिलाकर अबतक 378 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन इस लिया है। पठान ने दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को 13.50 करोड़ की कमाई की।

#Pathaan races towards ₹ 400 cr mark… Commences Week 2 on a SOLID NOTE… Collects in double digits on [second] Fri [Day 10]… Expect BIGGER JUMPS over the weekend… Will cross #Dangal today [Sat]… [Week 2] Fri 13.50 cr. Total: ₹ 364.50 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/JbYEpQiOcy