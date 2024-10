रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जुड़ा मामला

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से विवादों में रही रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर आखिरकार कुछ राहत दे ही दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), महाराष्ट्र राज्य और आव्रजन ब्यूरो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक-आउट-सर्कुलर (LOC) को रद्द करने को चुनौती दी गई थी।

रिया के अलावा उनके भाई शोविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो एक सेना के दिग्गज हैं, को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

