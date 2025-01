Republic Day 2025: बॉलीवुड सितारों ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई, अमिताभ, अक्षय समेत इन सेलेब्स का दिखा खास अंदाज

Republic Day 2025: गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सभी बड़ी हस्तियां लोगों को शुभकामनाएं दे रही है। बॉलीवुड, साउथ सिनेमा से लेकर राजनेता सभी गणतंत्र दिवस के दिन सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं।

भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है क्योंकि 1950 में इसी दिन इसका संविधान लागू हुआ था।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले एक्स पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। बिग बी की एक्स पोस्ट में हिंदी में लिखा था, "गणतंत्र दिवस की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

T 5268 - गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएँ 🇮🇳🇮🇳 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 25, 2025

अभिनेता अक्षय कुमार, जिनकी देशभक्ति पर आधारित फिल्म स्काई फोर्स हाल ही में रिलीज हुई है, ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं में कहा कि स्वतंत्रता न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है।

स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी भी है।

We’re free today because of the sacrifices of yesterday.

Let’s honor this freedom by our actions and take India to greater heights. Happy Republic Day! 🇮🇳 pic.twitter.com/jmI5REayFr — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 26, 2025

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "स्वतंत्रता न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। हम कल के बलिदानों के कारण आज स्वतंत्र हैं। आइए अपने कार्यों से इस स्वतंत्रता का सम्मान करें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।"

अनुपम खेर ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई पूरे देश को दी। वहीं, साउथ स्टार मोहनलाल ने देश के ऐतिहासिक पर्व पर सभी को बधाई दी।

विश्व के सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। Happy Republic Day to Indians all over the world! Jai Hind! 😍🇮🇳😍 #HappyRepublicDaypic.twitter.com/h6n9bFvtEc — Anupam Kher (@AnupamPKher) January 26, 2025

इसी के साथ अन्य सितारों ने भी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई दी है।

Happy Republic Day Wishes To everyone 🇮🇳 pic.twitter.com/XLJhFA1gpt — Unni Mukundan (@Iamunnimukundan) January 26, 2025

Every Republic Day reminds us that India’s true strength lies in its people. Together, we honor the past, celebrate the present, and work for a stronger tomorrow. Honoured to be part of this journey. Jai Hind!

Happy Republic Day. #RepublicDaypic.twitter.com/rcTNDr0KpD — Mohanlal (@Mohanlal) January 26, 2025

गौरतलब है कि पहली बार तीनों सेनाओं की झांकी में सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और एकीकरण की भावना को दर्शाया जाएगा, जिसका विषय 'सशक्त और सुरक्षित भारत' होगा। झांकी में तीनों सेनाओं के बीच नेटवर्किंग और संचार की सुविधा प्रदान करने वाले एक संयुक्त संचालन कक्ष को दर्शाया जाएगा। भारत अपने 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता, समानता, विकास और सैन्य कौशल के अनूठे मिश्रण का भव्य प्रदर्शन करेगा।

Wishing everyone a very Happy Republic Day! Today marks the day when our Constitution came into effect and on this occasion, I’m proud to share something special with you all. I’ve created a unique rendition of our "National Anthem", performed on 11 different instruments, as a… pic.twitter.com/MrFFUbpm43 — Raghav Sachar (@raghavsachar) January 26, 2025

