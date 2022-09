नहीं रहे रणवीर शौरी के पिता केडी शौरी, एक्टर ने फिल्ममेकर को बताया प्रेरणा और सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत

Highlights अभिनेता रणवीर शौरी के पिता और फिल्ममेकर कृष्ण देव शौरी का शुक्रवार रात 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रणवीर शौरी ने शनिवार को ट्विटर पर अपने दिवंगत पिता की एक तस्वीर साझा की और अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। रणवीर ने उन्हें अपनी प्रेरणा और सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत भी बताया।

मुंबई: अभिनेता रणवीर शौरी के पिता और फिल्ममेकर कृष्ण देव शौरी का शुक्रवार रात 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिनेता ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर जानकारी दी। रणवीर शौरी ने शनिवार को ट्विटर पर अपने दिवंगत पिता की एक तस्वीर साझा की और अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। रणवीर ने उन्हें अपनी प्रेरणा और सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत भी बताया।

अपने पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "अपने बच्चों और पोते-पोतियों से घिरे हुए मेरे प्यारे पिता कृष्ण देव शौरी का कल रात 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह अपने पीछे अद्भुत यादें और कई प्रशंसक छोड़ गए हैं। मैंने अपनी प्रेरणा और सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत खो दिया है।" रणवीर के दोस्तों और इंडस्ट्री के सहयोगियों के साथ-साथ प्रशंसकों ने भी पोस्ट पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

My beloved father, Krishan Dev Shorey, passed away peacefully last night at the ripe old age of 92, surrounded by his children and grand children. He leaves behind wonderful memories and many admirers. I have lost my greatest source of inspiration and protection. pic.twitter.com/rj2pkvHtmx