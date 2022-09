रणबीर कपूर को उसकी औकात दिखाएंगे, मुंबई में थिएटर के बाहर माइक में चिल्लाकर ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करते शख्स का वीडियो वायरल

Highlights रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन काफी अच्छा बिजनेस किया है। BoxOfficeIndia.com ने ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को लगभग 35-36 करोड़ रुपये बताया है।

मुंबईः रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अभिनीत की सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र इस शुक्रवार को रिलीज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बहिष्कार का अभियान जारी है। इस बीच एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स थिएटर के बाहर माइक में चिल्ला, चिल्लाकर लोगों से फिल्म को ना देखने की अपील कर रहा है।

यह वीडियो मुंबई के लक्ष्मी चित्र मंदिर थिएटर का है। वीडियो में भी थिएटर का नाम साफ-साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शख्स रणबीर के बीफ वाले बयान को लेकर ब्रह्मास्त्र के बहिष्कार की अपील कर रहा है। उसे कहते सुना जा सकता है कि सभी सनातनियों को इस फिल्म को बॉयकॉट करनी चाहिए। हाथ में माइक लिए शख्स लोगों से फिल्म ना देखने की अपील करते हुए कह रहा है- रणबीर कपूर ने बोला- आई लव बीफ तो हम सभी सनातनी एकजुट होकर बोलिए- बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर को भी उसकी औकात दिखाएंगे।

This The Power Of Common Man🚩



As Long as Karma Exists, World Changes. There will always be Karma to be taken Care of.



Sushant Tandav Over Brahmastra#ब्रम्हास्त्र_का_बहिष्कार#AliaBhatt#BoycottBramhastraMovie ❌#RanbirKapoor#MouniRoy#BrahmashtraReview#BoycottBrahamstra ❌ pic.twitter.com/58J68q1LF2