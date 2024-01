Ramlala Pran Pratistha: कंगना रनौत, शेफाली, पवन कल्याण एवं रणदीप हुड्डा अयोध्या पहुंचे, रजनीकांत और शंकर महादेवन को लखनऊ हवाई अड्डे पर देखा गया, देखें वीडियो

Highlights प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया जाना उनका 'सौभाग्य' है। कई पुजारी भगवान हनुमान का नाम लेकर अनुष्ठान कर रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक क्षणों में से एक है जिसे हमारा देश और हम भारतीय अनुभव कर सकते हैं।

Ramlala Pran Pratistha: भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत, शेफाली शाह, अभिनेता पवन कल्याण एवं रणदीप हुड्डा अयोध्या पहुंच गए हैं। समारोह में आमंत्रित दिग्गज अभिनेता रजनीकांत और संगीतकार शंकर महादेवन को लखनऊ हवाई अड्डे पर देखा गया, जब वे मंदिर शहर के लिए रवाना हुए।

#WATCH | Uttar Pradesh: Actress Kangana Ranaut offers prayers at Hanuman Garhi Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/YtaGmVEhBg — ANI (@ANI) January 21, 2024

समारोह के लिए आमंत्रित किये गए 8,000 से अधिक लोगों की लंबी सूची में, प्रमुख राजनीतिक नेता, बड़े उद्योगपति, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि सोमवार को यहां राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया जाना उनका 'सौभाग्य' है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Actress Kangana Ranaut says "We want to motivate people through our cleanliness drive...With the beautification in the city, Ayodhya is looking really beautiful..." pic.twitter.com/AdZliXaciA — ANI (@ANI) January 21, 2024

कंगना (36) ने रविवार को अपने-अपने आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और यहां एक मंदिर में हो रहे यज्ञ में हिस्सा लिया। शनिवार को अयोध्या पहुंची कंगना ने कहा कि श्रद्धालु कल (सोमवार) भगवान राम के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां अपने गुरु रामभद्राचार्य जी से मिलने आयी हूं। कई पुजारी भगवान हनुमान का नाम लेकर अनुष्ठान कर रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: Actress Kangana Ranaut participates in cleanliness drive at Hanuman Garhi Temple in Ayodhya.



She is in Ayodhya to attend the Pran Pratishtha ceremony tomorrow. pic.twitter.com/LpElT3ROdf — ANI (@ANI) January 21, 2024

यहां की ऊर्जा चमत्कारी है।’’ रविवार को अपने फिल्म निर्माता पति विपुल शाह के साथ अयोध्या पहुंचीं शेफाली शाह ने कहा कि वे यहां आकर सम्मानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने अयोध्या हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (प्राण प्रतिष्ठा समारोह) सबसे बड़े सांस्कृतिक क्षणों में से एक है जिसे हमारा देश और हम भारतीय अनुभव कर सकते हैं।

#WATCH | Uttarakhand | On the eve of pranpratishtha ceremony of Ayodhya Ram Temple, the words 'Jai Sri Ram' written and bow and arrow made with the help of earthen lamps during the Deepotsav at the Parade Ground in Dehradun. pic.twitter.com/JFbXgiDaws — ANI (@ANI) January 21, 2024

हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है लेकिन हम इससे काफी अनजान हैं।’’ अभिनेता और जन सेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने अयोध्या में संवाददाताओं से कहा, ‘‘लंबे समय से प्रतीक्षित प्रार्थना आखिरकार वास्तविकता बन रही है।’’ लखनऊ हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए महादेवन ने कहा कि पूरी दुनिया राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रही थी।

रविवार शाम अपनी अभिनेत्री-पत्नी लिन लैशराम के साथ लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि वे इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित हैं और भगवान राम से आशीर्वाद लेने का इंतजार कर रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: Preparations underway to make five quintal laddus in a colony in Varanasi ahead of Ram Temple's 'pranpratishtha' ceremony on January 22. pic.twitter.com/IhRhaarFGp — ANI (@ANI) January 19, 2024

Web Title: Ramlala Pran Pratistha Kangana Ranaut, Shefali Shah, actors Pawan Kalyan and Randeep Hooda reach Ayodhya, Rajinikanth and Shankar Mahadevan seen at Lucknow airport, watch video