पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का निधन, सड़क हादसे के 11 दिन बाद मौत

Rajvir Jawanda:पंजाबी अभिनेता-गायक राजवीर जवंदा का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के 11 दिन बाद बुधवार को यहां निधन हो गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि 35 वर्षीय कलाकार को बुधवार सुबह 10.55 बजे मृत घोषित कर दिया गया। जवंदा पंजाबी ‘शोबिज’ उद्योग में एक बड़ा और उभरता हुआ नाम थे। उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में लाया गया था, तब से वे जीवन रक्षक प्रणाली पर थे।

‘शोबिज’ उद्योग मनोरंजन का कारोबार है, जिसमें फिल्म, संगीत और प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से जनता को आकर्षित किया जाता है। मोटरसाइकिल से शिमला जाते समय 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक दुर्घटना में जवंदा गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

दुर्घटना में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में चोटें आईं थीं। फोर्टिस अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने से पहले उन्हें हृदयाघात भी हुआ था। लुधियाना के जगराओं के पोना गांव के रहने वाले जवंदा को ‘काली जवंदे दी’ गीत से प्रसिद्धि मिली।

वह अपने गीतों ‘तू दिस पेंदा’, ‘खुश रह कर’, ‘सरदारी’, ‘सरनेम’, ‘आफरीन’, ‘लैंडलॉर्ड’, ‘डाउन टू अर्थ’ और ‘कंगनी’ के लिए भी जाने जाते थे। जवंदा ने 2018 में गिप्पी ग्रेवाल अभिनीत पंजाबी फिल्म ‘सूबेदार जोगिंदर सिंह’, 2019 में ‘जिंद जान’ और 2019 में ‘मिंदो तसीलदारनी’ में अभिनय किया। 

