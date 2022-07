Prem Chopra: निधन की झूठी खबरों पर सामने आई प्रेम चोपड़ा की प्रतिक्रिया, कहा- राकेश रोशन ने फोन करके पूछा कि वो जीवित हैं?

Highlights प्रेम चोपड़ा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में की थी। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने उनकी मौत के बारे में फर्जी खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार कॉल आ रहे हैं।

मुंबई: दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी मौत के बारे में फर्जी खबरें आने के बाद उन्हें बुधवार सुबह से फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राकेश रोशन, आमोद मेहरा और अन्य लोगों से फोन आया कि क्या वह जीवित हैं। जनवरी में प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा को कोविड पॉजिटिव होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों को कुछ दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।

ETimes को दिए इंटरव्यू में अपने निधन की झूठी खबरों के बारे में बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा, "यह है परपीड़न, और क्या! कोई लोगों को गलत तरीके से यह बताकर दुखदायी सुख प्राप्त कर रहा है कि मैं अब नहीं रहा। लेकिन यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल स्वस्थ और हार्दिक। मुझे नहीं पता कि मुझे सुबह से इस तरह की कितनी कॉल्स आई हैं।"

अपनी बात को जारी रखते हुए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने कहा, "राकेश रोशन ने मुझे फोन किया। आमोद मेहरा (ट्रेड एनालिस्ट) ने फोन किया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे साथ यह किसने किया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे करीबी दोस्त जीतेंद्र के साथ भी किसी ने ऐसा ही किया था। करीब चार महीने पहले ऐसा हुआ था। इस पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है।"

आमोद मेहरा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट साझा किया था। उन्होंने लिखा, "मेरे भाई प्रेम चोपड़ा को मृत घोषित करने में जो लोग रुग्ण सुख प्राप्त कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, मैंने अभी उनसे बात की है और वह स्वस्थ और हार्दिक हैं। सर जुग-जुग जियो। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। जय माता दी।" प्रेम चोपड़ा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में की थी।

All those who are getting morbid pleasure in declaring my brother Shri Prem Chopra as dead..



please note..



I just spoke to him and he is hale n hearty..



Sir, Jug Jug Jeeo.. meri umar bhi aap ko lag jaye..



Jai Mata Di 🙏 pic.twitter.com/8j6VJJI3k9