Poonam Pandey Death: पूनम ने कहा, अभी मैं जिंदा हूं तो राखी सावंत ने कहा तू नेनो कार है मैं मर्सडीज हूं

Highlights अभिनेत्री राखी सावंत ने कहा, पूनम तू नेनो कार मैं मर्सडीज हूं राखी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है राखी ने कहा तुमने सभी को परेशान किया मीडिया वाले तुम्हारे फैंस कितना परेशान हुए हैं

Poonam Pandey Death: फैंस के जज्बातों से खेलना कोई पूनम पांडे से सीखे। इतिहास में शायद पहली महिला अभिनेत्री हैं जिन्होंने गिरते हुए करियर को धक्का लगाने के लिए अपनी ही मौत की झूठी साजिश रच दी। और इसके बाद दुनिया के सामने आकर बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं अभी जिंदा हूं।

From one drama queen to the the other 😐#RakhiSawant on #PoonamPandey publicity stunt atleast she knows where to draw the line!!!! pic.twitter.com/gInLY16HkI — Aashu Mishra (@Aashu9) February 3, 2024

जो कल तक पूनम की मौत को लेकर आंखों से आसूं बहा रहे थे। वह आज पूनम के इस खुलासे से दंग रह गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पूनम ने ऐसा क्यों किया। फैंस इतने ज्यादा गुस्सा हैं कि उन्होंने पूनम का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है। यानि, कि जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने अपनी मौत की झूठी साजिश रची।

Publicity stunt went wrong 😭😭



Poonam pandey wanted to aware people about "cervical cancer". And yes we got awareness but about "Onlyf@ns" 😭😂



PS: mujhe bhi kl hi pta laga.#PoonamPandey#PoonamPandeyDeathpic.twitter.com/yoOixM9bnN — RanaJi🏹 (@RanaTells) February 3, 2024

इसमें वह फेल हो गई हैं। यही वजह है कि उनके जाने के गम में कंगना ने जो पोस्ट डाला था, वह भी हटा लिया है। कंगना ने कहा कि इतना गंदा मजाक। वहीं पूनम को अपना दोस्त बता रही अभिनेत्री राखी सावंत ने तो पूनम को नेनो कार और खुद को मर्सडीज बताया है। राखी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। जिसमें वह पूनम की जमकर क्लास ले रही है।

Had a great shoot ;)

Sharing few pictures 💋 pic.twitter.com/yx5kjSHInQ — Poonam Pandey (@iPoonampandey) April 21, 2023

Poonam Pandey is the biggest fraud, she is alive 😭😂😭#PoonamPandeypic.twitter.com/fz0RirwM79 — Prayag (@theprayagtiwari) February 3, 2024

राखी ने कहा कि कोई ऐसा करता है। मैं कल से कितना परेशान थी। तुमने सभी को परेशान किया। मीडिया वाले तुम्हारे फैंस कितना परेशान हुए हैं। कोई इस हद का भद्दा मजाक करता है क्या। आज एक वीडियो जारी कर कहती हो कि मैं जिंदा हूं।

Everyone's reaction to punam pandey right now. Even a kid has does better things for attention than faking their own d*ath lol #PoonamPandeypic.twitter.com/2lEsIhzKuS — Dïvya (@divya_000007) February 3, 2024

यह क्या मजाक है। 2 मिनट के इस वीडियो में राखी ने पूनम की जमकर क्लास ली। राखी ने कहा कि मैंने कल तुम्हें कितने कॉल किए, मैसेज किए। लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। हालांकि, बाद में राखी ने कहा कि जहां भी रहे खुश रहो।

And like water, I always find my way. pic.twitter.com/cMzrM7Y1Sa — Poonam Pandey (@iPoonampandey) July 3, 2023

मालूम हो कि शुक्रवार को उनके इंस्टाग्राम से एक पोस्ट डाली गई। जिसमें उनकी मौत सर्वाइकल कैंसर से होने की बात कही गई थी।

