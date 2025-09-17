Highlights जन्मदिन पर पीएम मोदी की बायोपिक 'मां वंदे' का ऐलान, मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन फिल्म में मोदी का किरदार निभाएंगे

मलयालम फिल्म अभिनेता उन्नी मुकुंदन सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में बनने वाली एक आगामी बायोपिक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किरदार निभाएंगे। अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ‘‘मां वंदे’’ नामक फिल्म की घोषणा करते हुए, मुकुंदन ने कहा कि फिल्म का निर्देशन जाने-माने फिल्म निर्माता क्रांति कुमार करेंगे। अभिनेता ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को अपनी पोस्ट में कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं क्रांति कुमार द्वारा निर्देशित और ‘मां वंदे मूवी’ द्वारा निर्मित आगामी फिल्म ‘‘मां वंदे’’ में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी का किरदार निभाऊंगा।’’ मुकुंदन ने कहा, ‘‘अहमदाबाद में पले-बढ़े होने के कारण, मैं उन्हें बचपन में पहली बार अपने मुख्यमंत्री के रूप में जानता था। वर्षों बाद, अप्रैल 2023 में, मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य मिला, एक ऐसा क्षण जिसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी।’’ उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में, प्रधानमंत्री का किरदार निभाना बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक है।

Web Title: PM Modi Biopic Maa Vande Announced on 75th Birthday unni mukundan play role