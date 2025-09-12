'परम सुंदरी' वर्ल्डवाइड कलेक्शन 80 करोड़ के पार, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की शानदार एक्टिंग...
By संदीप दाहिमा | Updated: September 12, 2025 18:28 IST2025-09-12T18:28:43+5:302025-09-12T18:28:59+5:30
Param Sundari Box Office Collection: अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म ‘परम सुंदरी’ ने अब तक विश्वभर में 80 करोड़ रुपये की कमाई की है। निर्माताओं ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह फिल्म 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है और दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने इसका निर्माण किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अन्य फिल्मों से प्रतिस्पर्धा, गणपति उत्सव और उत्तर भारत में आई बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर फिल्म की कमाई के आंकड़े साझा किए। उन्होंने लिखा, ‘‘आपके प्यार ने इस सफर को खास बना दिया है।
‘परम सुंदरी’ को प्यार देने के लिए धन्यवाद।’’ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 13 दिनों में विश्वभर की टिकट खिड़की पर 80 करोड़ रुपये की सकल कमाई की है। भारत में फिल्म ने 51.74 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की है। इस फिल्म में मल्होत्रा ने परम का किरदार निभाया है, जो एक धनी निवेशक है और ‘‘मैट्रिमोनियल ऐप’’ की मदद से सुंदरी (जाह्नवी कपूर) से मिलता है। निर्माताओं ने एक बयान में कहा, ‘‘फिल्म ने सभी बाधाओं के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन किया है और विदेशी बाजारों में भी अपनी सफलता का परचम लहराया।’’ फिल्म का संगीत भी दर्शकों को पंसद आया है और ‘परदेसिया’, ‘डेंजर’ तथा ‘भीगी भीगी’ जैसे गाने धूम मचा रहे हैं।