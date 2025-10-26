पाकिस्तान ने भारतीय अभिनेता सलमान खान को 'आतंकवादी' घोषित किया, जानें इसके पीछे की अहम वजह

October 26, 2025

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर को आतंकवादी करार दिया गया है और पाकिस्तान के 1997 के एंटी-टेररिज्म एक्ट के चौथे शेड्यूल में डाल दिया गया है। यह उन लोगों की ब्लैकलिस्ट है जिन पर आतंकवादियों से संबंध होने का शक है।

नई दिल्ली: सलमान खान को बलूचिस्तान पर अपनी हालिया टिप्पणी के कारण पाकिस्तानी सरकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर को आतंकवादी करार दिया गया है और पाकिस्तान के 1997 के एंटी-टेररिज्म एक्ट के चौथे शेड्यूल में डाल दिया गया है। यह उन लोगों की ब्लैकलिस्ट है जिन पर आतंकवादियों से संबंध होने का शक है। इसके तहत उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, आने-जाने पर रोक लगाई जाती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

यह डेवलपमेंट सलमान के रियाद में जॉय फोरम 2025 में शामिल होने के बाद हुआ है, जहाँ उन्होंने शाहरुख खान और आमिर खान के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में इंडियन सिनेमा की बढ़ती अपील के बारे में बात की थी। इस चर्चा के दौरान, सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान का ज़िक्र अलग-अलग किया।

बॉलीवुड अभिनेता ने कहा था, "अभी, अगर आप कोई हिंदी फिल्म बनाते हैं और उसे यहाँ (सऊदी अरब में) रिलीज़ करते हैं, तो वह सुपरहिट होगी। अगर आप तमिल, तेलुगु या मलयालम फिल्म बनाते हैं, तो वह सैकड़ों करोड़ का बिज़नेस करेगी क्योंकि यहाँ दूसरे देशों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं... हर कोई यहाँ काम कर रहा है।"

सलमान खान की बात से पाकिस्तानी सरकार नाराज़ हो गई है। हालांकि, बलूच अलगाववादी नेताओं ने उनके बयान का स्वागत किया है। बलूच आज़ादी के एक जाने-माने समर्थक मीर यार बलूच ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सलमान के ज़िक्र से छह करोड़ बलूच लोगों को खुशी मिली है। उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वह किया जो कई देश करने से हिचकिचाते हैं, और इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक पावरफुल काम बताया जो बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर दुनिया भर में पहचान दिलाता है और लोगों के दिलों को जोड़ने में मदद करता है।

पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान (देश का 46% हिस्सा) है, लेकिन यहां देश की सिर्फ 6% आबादी (लगभग 1.5 करोड़) रहती है। यहां की अशांति की वजह सिस्टमैटिक भेदभाव और आर्थिक अनदेखी है। मिनरल रिसोर्स से भरपूर होने के बावजूद, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम विकसित इलाका है, जहां लगभग 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

