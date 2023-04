Padma Awards 2023: सुधा मूर्ति, रवीना टंडन, गीत ‘नाटू नाटू’ के संगीत निर्देशक कीरावानी और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सम्मानित, देखें वीडियो

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के पूर्व उपमुख्यमंत्री थौनाओजम चौबा सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया। आचार्य डॉ. सुकामा देवी और प्रेमजीत बारिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। डॉ. राधाचरण गुप्त को पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

Padma Awards 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कई दिग्गज को पद्म सम्मान से सम्मानित किया। दिवंगत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। उनके बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया।

#WATCH | Actor Raveena Tandon receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/9BaFYP3TZi

'नाटू नाटू' गाने की रचना करने वाले संगीतकार एम.एम. कीरावनी, अभिनेत्री रवीना टंडन और सुपर 30 शैक्षिक कार्यक्रम के संस्थापक आनंद कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के पूर्व उपमुख्यमंत्री थौनाओजम चौबा सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया।

#WATCH | Founder of Super 30 educational programme, Anand Kumar, receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/R8vJl5nxa7

आचार्य डॉ. सुकामा देवी और प्रेमजीत बारिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। हेमंत चौहान को सम्मानित किया गया। डॉ. राधाचरण गुप्त को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मौहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सी.ए. ऐसक को सम्मानित किया गया।

#WATCH | Music composer MM Keeravani, who composed the song ‘Naatu Naatu’, receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/h0uFaNNP5U