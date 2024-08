National Film Award 2024: 'कंतारा' स्टार ऋषभ शेट्टी ने दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को समर्पित किया पुरस्कार, कन्नड़ एक्टर ने जीता सबका का दिल

National Film Award 2024: कन्नड़ एक्टर ऋषभ शेट्टी को 78वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ऋषभ ने इस पुरस्कार को पाकर सभी का शुक्रिया किया और खुशी जाहिर की है। ऋषभ की फिल्म कंतारा जो साउथ से लेकर हिंदी पट्टी के दर्शकों को लुभाने में कामयाब रही, उसी फिल्म के लिए शेट्टी को बेस्ट एक्टर पद से नवाजा गया है। इस अवॉर्ड को पारक ऋषभ ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि वह अपना पुरस्कार दिवंगत कन्नड़ फिल्म उद्योग के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, दिव्य और दैव नर्तकों को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु में घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ऋषभ शेट्टी ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि वह यह पुरस्कार पुनीत राजकुमार (अप्पू सर), दिव्य और नर्तकों को समर्पित करते हैं।

ऋषभ ने कहा, शुरू से, मैं कह रहा हूं कि मैं यह पुरस्कार पुनीत राजकुमार, कन्नड़ के लोगों और नर्तकों को समर्पित करता हूं। मैं होम्बले फिल्म्स की फिल्म 'कंटारा' की टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। होम्बले प्रोडक्शंस को चार पुरस्कार मिले हैं।"

