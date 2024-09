National Cinema Day 2024: सिर्फ 99 रुपये में देखें अपनी फेवरेट मूवी, जानिए कब, कहां और कैसे मिलेगा टिकट?

National Cinema Day 2024: फिल्मों के शौकीन लोग अक्सर फस्ट डे फस्ट शो देखने का मौका कभी नहीं छोड़ते। जब भी सिनेमाघरों में कोई नई फिल्म लगती है दर्शक उसे देखने जाते हैं। मगर थिएटर में फिल्म देखना जेब पर असर करता है क्योंकि टिकटों के दाम काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन फिल्म प्रेमियों के लिए एक ऐसा दिन भी है जिस दिन वह 100 रुपये से भी कम में टिकट लेकर फिल्म देख सकते हैं।

दरअसल, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने 20 सितंबर, 2024 को इस साल का राष्ट्रीय सिनेमा दिवस घोषित किया है। इस दिन, देश भर के फिल्म प्रेमी चुनिंदा सिनेमाघरों और स्क्रीन पर सिर्फ 99 रुपये की आकर्षक कीमत पर फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय मल्टीप्लेक्स व्यापार निकाय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, PVR INOX, सिनेपोलिस, मिराज, मूवी टाइम और डिलाइट जैसे सिनेमा हॉल पूरे भारत में 4,000 से ज्यादा स्क्रीन पर 99 रुपये की डील ऑफर करेंगे।

NATIONAL CINEMA DAY 2024 ANNOUNCED...

⭐️ Day: *Friday* 20 Sept 2024

⭐️ 4000+ screens to participate across #India

⭐️ Tickets priced at ₹ 99/-#MultiplexAssociationOfIndia#NationalCinemaDay#MAIpic.twitter.com/7ExnZXoo3H