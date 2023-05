'द केरला स्टोरी' फिल्म की कहानी को सच साबित करने पर मुस्लिम यूथ लीग ने किया पुरस्कार का ऐलान, मिलेंगे 1 करोड़ रुपये

By अंजली चौहान | Published: May 2, 2023 11:34 AM

अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है फिल्म की कहानी पर धार्मिक सद्भाव खराब करने का आरोप है।

photo credit: twitter

Next