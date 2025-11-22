Highlights Mrs. Deshpande वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित 'सीरियल किलर' के किरदार में, देखें वीडियो

जियो हॉट स्टार की नयी रोमांचक सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ‘सीरियल किलर’ की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। पहचान और छिपे हुए सत्यों की पड़ताल पर आधारित यह शो 19 दिसंबर को प्रसारित होगा। इसे अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा कुकुनूर मूवीज के सहयोग से निर्मित किया गया है। इसका निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है। ओवर-द-टॉप (ओटीटी) मंच द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए टीजर में ‘मिसेज देशपांडे’ की दुनिया की एक झलक देखने को मिली। नागेश कुकुनूर ने एक बयान में कहा, ‘‘मेरे लिए ‘मिसेज देशपांडे’ वास्तव में एक मनोरम और मजेदार सफर रहा। जब मैं पटकथा पर काम कर रहा था तो मैंने मुख्य भूमिका में सिर्फ़ माधुरी को ही देखा और उन्हें यह जटिल किरदार निभाते हुए देखना एक आनंदमय था।’’ कुकुनूर ने कहा, ‘‘उनकी यह सामान्य झलक तो सिर्फ़ शुरुआत है क्योंकि उनका किरदार लगातार दर्शकों को इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि वह अपनी मुस्कान के पीछे कौन-से गहरे राज छिपा रही हैं।

दर्शकों ने अब तक अभिनेत्री दीक्षित को जिन भी किरदारों को निभाते देखा है यह उससे काफी अलग है और मैं आश्वासन देता हूं कि वे उनके बारीक प्रदर्शन से हैरान रह जाएंगे।’’ इस बारे में माधुरी दीक्षित ने कहा, ‘‘यह किरदार बिल्कुल वास्तविक और उस चकाचौंध को हटा देता है जिसे दर्शक आमतौर पर मुझसे जोड़ते हैं। यह अब तक का सबसे जटिल किरदार है जो मैंने निभाया है। आपको लगातार लगता है कि आप उसे जानते हैं, जब तक कि आप जान नहीं जाते। किसी किरदार को निभाना जिसमें कई परतें हों, वह रोमांचक होने के साथ-साथ घबराहट पैदा करने वाला भी रहा है! दर्शक मेरे इस रोमांचक, नए रूप को देखें, इसके लिए मैं उत्सुक हूं।’’ ‘मिसेज देशपांडे’ में सिद्धार्थ चांदेकर और प्रियांशु चटर्जी भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

