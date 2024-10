मल्लिका शेरावत का चौंकाने वाला दावा- बॉलीवुड हीरो आधी रात को दरवाजा पीटता था, खौफनाक घटना शेयर की

Highlights मल्लिका शेरावत का चौंकाने वाला दावा- बॉलीवुड हीरो आधी रात को दरवाजा पीटता था वह दुबई में "बड़ी स्टार कास्ट" के साथ एक "बड़ी फिल्म" की शूटिंग कर रही थी दो साल बाद मल्लिका की फिल्म ‘विक्की विद्या का वो वाला वीडियो’ आने वाली है

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। मल्लिका ने एक बार एक पुरुष सह-कलाकार द्वारा उनके साथ किए गए उत्पीड़न की एक दर्दनाक घटना साझा की। अभिनेत्री का एक वीडियो, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इसमें वह कह रही हैं कि जब वह दुबई में "बड़ी स्टार कास्ट" के साथ एक "बड़ी फिल्म" की शूटिंग कर रही थी तब बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई थी।

Mallika Sherawat accuses bollywood actors of harassing her during film shoot in Dubai.

Source - Sach Bedhadak pic.twitter.com/I4MzFUZAFu