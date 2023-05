Major: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की फिल्म 'मेजर' की तारीफ, अदिवि शेष ने शेयर किया वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 18, 2023 09:17 AM

शशि किरण टिक्का द्वारा निर्देशित मेजर में प्रकाश राज, सोभिता धूलिपाला, सई मांजरेकर, रेवती और मुरली शर्मा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्माण तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हुआ था।

