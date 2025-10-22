Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: धारावाहिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स?, स्मृति ईरानी ने कहा-‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ दिखेंगे
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: गेट्स अमेरिकी शो ‘द बिग बैंग थ्योरी’ में नजर आ चुके हैं, और यह दूसरा धारावाहिक है जिसमें वह अतिथि किरदार की भूमिका में नजर आएंगे।
नई दिल्लीः माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स भारतीय टेलीविजन पर अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। वह ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में एक अतिथि भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस धारावाहिक की मुख्य कलाकार स्मृति ईरानी ने इसकी पुष्टि की है और इसे एक “ऐतिहासिक क्षण” बताया है। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक के नए ‘प्रोमो’ में तुलसी विरानी (स्मृति ईरानी) वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति से बात करती दिखाई देती हैं। अपने परिचित अंदाज में वह कहती हैं, “जय श्री कृष्ण,” जिसका जवाब कॉल करने वाली इसी तरह देता है।
तुलसी कहती हैं, “बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि आप सीधे अमेरिका से मेरे परिवार से जुड़ रहे हैं। हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।” प्रोमो में इसके बाद वह कैमरे की ओर मुड़कर दर्शकों से कहती हैं, “आप सोच रहे हैं कि कौन हैं जो अमेरिका से सीधे विरानी परिवार से जुड़ने वाले हैं? इंतजार कीजिए, जल्द पता चल जाएगा।” धारावाहिक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह विशेष अतिथि बिल गेट्स होंगे।
इससे पहले गेट्स अमेरिकी शो ‘द बिग बैंग थ्योरी’ में नजर आ चुके हैं, और यह दूसरा धारावाहिक है जिसमें वह अतिथि किरदार की भूमिका में नजर आएंगे। खबरों के अनुसार, गेट्स इस शो में मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर बात करेंगे और इस क्षेत्र में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जनकल्याण के कार्यों की जानकारी देंगे।
पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया संस्थान ‘सीएनबीसी-टीवी18’ को दिए गए एक साक्षात्कार में इस अतिथि भूमिका की पुष्टि की। ईरानी ने कहा, ‘‘यह भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। बहुत लंबे समय तक महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य मुख्यधारा की चर्चा से बाहर रहा है।
यह पहल इसे बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक को भारत के सबसे प्रभावशाली टीवी कहानीकारों में से एक के साथ लाना केवल एक सहयोग नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन की शुरुआत है, जो जागरुकता, संवेदना और कुछ करने की भावना पर आधारित है।’’