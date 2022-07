कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला

Highlights सोशल मीडिया पर एक अज्ञात व्यक्ति से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई:कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को सोशल मीडिया पर एक अज्ञात व्यक्ति से जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैटरीना और विक्की को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के लिए जांच शुरू की।

सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। विक्की कौशल की शिकायत पर सांताक्रूज पीएस में धारा 506 (2), 354 (डी) आईपीसी आर / डब्ल्यू धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने शिकायत की कि एक व्यक्ति इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेज पोस्ट कर रहा है और धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी उनकी पत्नी का पीछा भी कर रहा है और उन्हें धमका रहा है।

Case registered at Santacruz PS on complaint of Vicky Kaushal u/s 506(2),354(D) IPC r/w sec 67 IT Act. He complained that one person has been threatening&posting threat messages on Instagram. He stated that the accused has also been stalking his wife&threatening her:Mumbai Police