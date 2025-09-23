मां बनेंगी कैटरीना कैफ?, पति विक्की कौशल ने शेयर की तस्वीरें, लिखा- 'दिल खुशियों से भरा है'
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 23, 2025 14:06 IST2025-09-23T14:00:00+5:302025-09-23T14:06:43+5:30
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 2021 में राजस्थान में एक शानदार शादी के बंधन में बंधे थे।
मुंबईः आखिरकार 4 साल बाद खुशखबरी सुनने को मिली है। बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रशंसकों के साथ एक बेहद खुशखबरी साझा की है। वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और कहने की ज़रूरत नहीं कि हम बेफिक्र हैं! सोशल मीडिया पर एक भावुक कैप्शन और मोनोक्रोम तस्वीर के साथ यह घोषणा हुई। इंटरनेट पर धूम मचा दी। कैटरीना और विक्की ने 2021 में राजस्थान में एक शानदार शादी के बंधन में बंधे थे। कैटरीना और विक्की ने गर्भावस्था की घोषणा की।
अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर हमेशा से ही बेहद गोपनीय रहने वाले इस जोड़े ने खुद ही इस खबर का खुलासा किया, जिससे सभी को इस खास पल की एक झलक मिल गई। हालाँकि गर्भावस्था के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कैटरीना पहले से ही गर्भावस्था के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही उनके नन्हे मेहमान के आने की उम्मीद है।
कैटरीना और विक्की द्वारा शेयर की गई पोस्ट में दोनों की एक ब्लैक एंड व्हाइट पोलरॉइड तस्वीर भी शामिल है, जिसमें दोनों कान से कान तक मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनेत्री अपने बेबी बंप को सहलाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि विक्की प्यार से उनके पेट को सहला रहे हैं।
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंसेस रिसॉर्ट में हुई। शानदार शादी के बाद से ही लोग उनकी प्रेम कहानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कैटरीना की प्रेग्नेंसी की अफवाहें पिछले कुछ समय से चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि बच्चे का जन्म 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होने की संभावना है।