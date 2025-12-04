WATCH: कार्तिक आर्यन ने बहन की हल्दी की रस्म में किया सलमान खान का चर्चित टॉवल डांस, भोजपुरी सॉन्ग में भी हिलाई कमरिया

By रुस्तम राणा | Updated: December 4, 2025 14:44 IST2025-12-04T14:44:48+5:302025-12-04T14:44:48+5:30

इस इवेंट में खुशी से डांस, फूलों की पंखुड़ियां और एक्टर का पारंपरिक रस्मों में शामिल होना देखने को मिला। सेरेमनी के इन सभी मज़ेदार पलों के बीच, एक्टर का सलमान खान के गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है।

नई दिल्ली: एक्टर कार्तिक आर्यन 3 दिसंबर को ग्वालियर में अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी की रस्में परिवार और दोस्तों के साथ मनाते दिखे। अपने बिज़ी शेड्यूल से समय निकालकर, कार्तिक हल्दी सेरेमनी में शामिल हुए और इस मौके के पल सोशल मीडिया पर शेयर किए। इस इवेंट में खुशी से डांस, फूलों की पंखुड़ियां और एक्टर का पारंपरिक रस्मों में शामिल होना देखने को मिला। सेरेमनी के इन सभी मज़ेदार पलों के बीच, एक्टर का सलमान खान के गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है।

हल्दी सेरेमनी के लिए कार्तिक ने पीला कुर्ता पहना था। एक वीडियो में वह परिवार और दोस्तों के साथ पॉपुलर बॉलीवुड गाने 'जीने के हैं चार दिन' पर डांस करते हुए दिखे। सेलिब्रेशन की एक खास बात उनके हाथ से बना 'टिक्की' टैटू था, जिसे उन्होंने शादी के हैशटैग का ज़िक्र करते हुए गर्व से दिखाया। इसके अलावा, उन्होंने बंटी और बबली के गाने 'कजरा रे' पर भी डांस किया।

एक और वीडियो में वह करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से घिरे हुए कृतिका को हल्दी लगा रहे हैं और फूलों की पंखुड़ियां फेंक रहे हैं। वह ढोल बजाने में भी शामिल हुए, जिससे मेहमानों का मनोरंजन हुआ और त्योहार की झलकियां ऑनलाइन शेयर कीं।

इस बीच, फ़ैमिली सेलिब्रेशन के बीच, कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अनन्या पांडे भी हैं। समीर विदवान्स के डायरेक्शन और धर्मा प्रोडक्शंस के तहत बनी यह फ़िल्म इस क्रिसमस, 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।

