कपिल शर्मा के शो पर जाएंगे पीएम मोदी..., कॉमेडियन के निमंत्रण पर जानिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था?

Highlights कपिल ने 2015 में 'किस किसको प्यार करूं' से बड़े पर्दे पर कदम रखा था। अब एक बार फिर वह नंदिता दास की फिल्म 'ज्विगेटो' में दिखाई देंगे। कपिल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने शो पर आमंत्रित किए जाने पर कहा था-अभी हमारे विरोधी कॉमेडी कर रहे हैं..

नई दिल्लीः कपिल शर्मा की पहचान वैसे तो कॉमेडियन के तौर पर है, लेकिन वह बतौर अभिनेता भी खुद को स्थापित करना चाहते हैं। दो फिल्में कर चुके कपिल अब अपनी तीसरी फिल्म 'ज्विगाटो' को लेकर सुर्खियों में है जिसे नंदिता दास ने निर्देशित किया है। इस फिल्म के प्रचार को लेकर इन दिनों कपिल की कई मीडिया मंचों पर मौजूदगी देखी जा रही है।

इस बीच एक समाचार चैनल के विशेष कार्यक्रम में कपिल ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शो पर आमंत्रित किया था। आजतक के विशेष शो 'सीधी बात' में कपिल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आएंगे कभी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस क्लिप में एंकर सुधीर चौधरी कपिल से सवाल करते हैं- मान लीजिए अगर मोदीजी को आप आमंत्रित करना चाहेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि वो आएं आपके शो पर? इस सवाल के जवाब में कपिल ने कहा, निजी तौर पर मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला, तो मैंने उन्हें शो के लिए आमंत्रित किया था। उनसे बोला कि सर हमारे शो पर भी आ जाइए कभी।

बकौल कपिल शर्मा- उस वक्त उन्होंने मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा, अभी तो मेरे विरोधी बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। कहा- आएंगे कभी। देखें क्लिप-

Kapil Sharma (to PM Modi): "Sir come to our show also someday."



PM Modi: "I'll see. Currently, My opponents are doing enough comedy."😂pic.twitter.com/0j08paqeV1