Kantara Chapter 1 Trailer: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म 2 अक्टूबर को होगी रिलीज...

By संदीप दाहिमा | Updated: September 22, 2025 20:14 IST

Kantara Chapter 1 Trailer Release: 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, साल 2022 में ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा' ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। 2 अक्टूबर Kantara Chapter 1 रिलीज होने जा रही है, इससे पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, ऋषभ शेट्टी अलग लुक में नजर आ रहे हैं बाकी फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आने वाला है। कांतारा चैप्टर 1 दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषा में रिलीज की जाएगी।

