2024 में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था, आगामी लोकसभा चुनाव के सवाल पर बोलीं कंगना रनौत- देश में मोदी सरकार इस समय...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 2, 2023 08:08 AM

हरिद्वार मे एक संत के आश्रम में मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि देश में मोदी सरकार इस समय नदियों और धर्म स्थलों की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है।

