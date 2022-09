नेताजी और सावरकरजी को नकार दिया गया था, बोलीं कंगना रनौत- भूख हड़ताल, दांडी मार्च से नहीं मिली आजादी

Highlights कंगना रनौत गुरुवार को कर्तव्य पथ के उद्घाटन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची थीं। कंगना ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सिर्फ एक पक्ष को दिखाया गया कि एक चांटा मारो दूसरा गाल आगे कर दूंगा

दिल्ली: 'कार्तव्य पथ' के उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि ''क्रांतिकारियों के संघर्ष, चाहे वह नेताजी हों या सावरकरजी, को पूरी तरह से नकार दिया गया था।" उन्होंने महात्मा गांधी का बिना नाम लिए कहा कि सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाया गया कि मुझे एक चांटा मारो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा।

कंगना ने कहा, मेरा मानना है कि नेताजी को, ऐसे कई क्रांतिकारियों के संघर्ष को, चाहे वह सावरकरजी हों, उनको नकार दिया गया था। एक पक्ष को ही दिखाया गया था। कि मुझे एक चांटा मारो तो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा। वही एक पक्ष दिखाया गया था। हमें भूख हड़ताल करके, दांडीमार्च करके ही आजादी मिली है। ऐसा नहीं है।

