बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीटी कंगना की 'धाकड़', ऋचा चड्ढा ने यूं किया रिएक्ट

Highlights देशभर में धाकड़ ने पहले दिन महज 50 लाख रुपए ही कमा पायी फिल्म 20 मई की रिलीज हुई है

मुंबईः कंगना रनौत अभिनीत धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई है। फिल्म ने पहले हफ्ते में सिर्फ 3 करोड़ का ही व्यापार कर पाई। फिल्म के फ्लॉप होने पर कंगना के विरोधी इसका जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। वहीं अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

ऋचा ने लिखा- 'सत्ता के साथ तालमेल बिठाना आसान है और इसमें आपको टैक्स में छूट, अवॉर्ड्स, खास दर्जा, सिक्योरिटी जैसे सीधे पुरस्कार मिलते हैं। यहां तक ​​कि फिल्म का प्रचार करने वाली एक विधायक भी। तो क्या आप नहीं जानते तहसीन की चीजें कई बार उल्टी भी पड़ जाती हैं? लोग किसी भी तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। तो आप चिल करिए।'

Very systematically, a narrative was built that the film industry in Mumbai is the den of all vice. People here are murderous etc. Many people participated in this narrative building. Now some others celebrating other ppl's downfalls is an unfortunate consequence of that. https://t.co/aiP3vwRb5Cpic.twitter.com/hbQRs9nC8E