Jolly LLB 3 Trailer: 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर हुआ रिलीज, अक्षय कुमार-अरशद वारसी की लड़ाई से भरपूर, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 10, 2025 20:01 IST2025-09-10T19:56:53+5:302025-09-10T20:01:06+5:30

Jolly LLB 3 Trailer: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अक्षय कुमार फिर एक बार एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा 'जॉली' बनकर दर्शकों को हंसाने वाले हैं।

Jolly LLB 3 Trailer: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अक्षय कुमार फिर एक बार एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा 'जॉली' बनकर दर्शकों को हंसाने वाले हैं। फिल्म में अरशद वारसी कोर्ट में अक्षय कुमार के सामने लड़ते नजर आने वाले हैं। आपको बता दें इस दोनों की जोड़ी को कोर्ट में सामने देख जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला परेशान होने वाले हैं। बता दें कि फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के अलावा अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास, गजराज राव और राम कपूर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।

